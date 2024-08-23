Умеют ли итальянцы воевать

Итальянцев принято считать никудышными вояками. Эта слава тянется за ними со Второй мировой войны, в которой потомки древних римлян действительно слабо понимали: зачем оно им вот это всё нужно? Скрепя сердце приходится признать, что самым эффективным подразделением Второй мировой войны на море стала именно итальянская Х флотилия MAS князя Юнио Валерио Шипионе Геццо Маркантонио Мария Боргезе, но в остальном.