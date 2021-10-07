В Афганистане будут продавать активы бывших госслужащих для оплаты долга за электроэнергию

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Афганская энергетическая корпорация Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) планирует продавать собственность чиновников из свергнутого правительства, чтобы рассчитаться по долгам за электроэнергию с соседними странами-экспортерами.
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