В Афганистане будут продавать активы бывших госслужащих для оплаты долга за электроэнергию

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Афганская энергетическая корпорация Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) планирует продавать собственность чиновников из свергнутого правительства, чтобы рассчитаться по долгам за электроэнергию с соседними странами-экспортерами.