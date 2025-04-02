Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Роскомнадзор предупредил об участившихся случаях звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками ведомства, и напомнил, что государственные органы никогда не звонят через мессенджеры и не запрашивают персональные данные.
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