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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби в 4-й раз в карьере не забил в первых 5 матчах в сезоне НХЛ. У него 2 очка на отрезке – 2-й худший результат за 22 регулярки

Капитан « Питтсбурга » Сидни Кросби остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с « Коламбусом » (2:3 Б).

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