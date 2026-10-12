Танкисты ВС РФ уничтожили два пункта снабжения ВСУ в Харьковской области

Танковые расчеты Т-90М «Прорыв» из состава группировки «Север» применили бронетехнику в качестве мобильного артиллерийского средства, ликвидировав две точки снабжения украинских формирований на территории Харьковской области.
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