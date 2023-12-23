Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Евгений Луговцев
    Кому нужна и интересна эта шалава. Я бы её уже давно посадил или на зону или в психушкуВсе забыли про Кс...
  • Александр Денисов
    Хватит уже евреев во главе государства ставить, здесь не Израиль.Все забыли про Кс...
  • Анатолий Витушкин
    Может Ксении и хочется любви , но на самом деле в народе к ней полное отторжение, как просто пробки.Все забыли про Кс...

Западу есть за что нас ненавидеть. Такие планы разграбления России нарушили...

Западу есть за что нас ненавидеть. Такие планы разграбления России нарушили...

Симпатичную обложку журнала опубликовали на Политикусе с переводом фрагментов статьи. Это рассказ о том, какими видели нас на Западе в 2001 году после «святых» 90-х годов, какого конца ожидали для России.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Наглосаксонские твари ...
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1 час.
Владислав Владислав
Согласен с Вами.
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1 час.
Александр Денисов
Разрушили много, почти все, но разрушение страны продолжается... еще много будущих иногентов в правительстве...
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1 час.

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