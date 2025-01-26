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Лукашенко: вопрос безопасности - ключевое в отношениях с Россией

Лукашенко: вопрос безопасности - ключевое в отношениях с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске заявил о приоритетности вопросов безопасности в отношениях с Россией и президентом Путиным, подчеркнув, что эти темы всегда обсуждаются и не имеют закрытых аспектов.

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