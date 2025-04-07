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Царьград

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Госдума обсуждает закон против мошенников в интернете под видом фондов

Госдума обсуждает закон против мошенников в интернете под видом фондов

Госдума начнет рассматривать законопроект для защиты граждан от интернет-мошенников. Инициатива предложена Вячеславом Володиным и направлена на верификацию благотворительных организаций через Госуслуги, чтобы предотвратить мошеннические схемы в сети.

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