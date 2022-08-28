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Один из жителей Подмосковья засильем мусора вывел из себя своих соседей

Жильцы многоквартирного дома в Лобне из-за мужчины, захламившего квартиру, не могут жить спокойно. По информации «Подмосковье сегодня» жители улицы Кольцевой, дома № 2 рассказали, что их сосед устроил настоящую свалку с тараканами и крысами.

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