Один из жителей Подмосковья засильем мусора вывел из себя своих соседей

Жильцы многоквартирного дома в Лобне из-за мужчины, захламившего квартиру, не могут жить спокойно. По информации «Подмосковье сегодня» жители улицы Кольцевой, дома № 2 рассказали, что их сосед устроил настоящую свалку с тараканами и крысами.