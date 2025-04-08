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Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 32 пункта управления БПЛА ВСУ

Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 32 пункта управления БПЛА ВСУ

Российские военнослужащие подразделений Западной группировки войск в течение суток уничтожили 32 пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.

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