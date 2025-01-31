Листерия в мясе: "Макинская птицефабрика" под проверкой Россельхознадзора

Россельхознадзор выявил листерию в филе цыпленка "Макинской птицефабрики" из Казахстана. Официальное уведомление пока не получено, однако предприятие будет проверено Комитетом ветеринарного контроля Казахстана в соответствии с нормами ЕАЭС.