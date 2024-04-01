Президент Вучич заявил о закупке истребителей Rafale, РСЗО и беспилотников

Европа все ближе к войне, все государства вооружаются, президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что армия страны закупит системы залпового огня, беспилотные летательные аппараты, а также истребители.
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