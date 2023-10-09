Посол России заявил, что в Москве не видят силового решения конфликта в Израиле

Россия убеждена в отсутствии силового решения палестино-израильского конфликта, Москва призывает стороны прекратить насилие, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов.
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