Мещанский суд отказал в иске Волочковой к Пенсионному фонду

Мещанский суд Москвы отказался рассматривать иск балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду. По словам танцовщины, госучреждение могло потерять годы ее стажа, однако новое исковое заявление возвращено, поскольку дело «не подсудно данному суду», сообщает РИА Новости.
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