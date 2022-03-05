Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о российской армии

Согласно подписанному закону, вводится несколько составов преступлений. Это публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании вооруженных сил; публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил (после привлечения к административной ответственности); призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц (после привлечения к административной ответственности).