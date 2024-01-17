Дмитрий Медведев: Существование Украины смертельно опасно для украинцев

Александр Николаевич

"Украина" - лингвистическое недоразумение и выдумка Кремлевского Мечтателя! У Сталина был вариант - вхождение в РСФСР на правах автономий, а не "Союзных республик"! Однако экономика и война помешали ему исправить ошибку Ленина.