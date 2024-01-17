Почему Украина опасна для её жителей. Существование Украины смертельно опасно для украинцев. И я имею в виду отнюдь не только нынешнее государство, бандеровский политический режим.
Дмитрий Медведев: Существование Украины смертельно опасно для украинцев
Комментарии
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Александр Николаевич
"Украина" - лингвистическое недоразумение и выдумка Кремлевского Мечтателя! У Сталина был вариант - вхождение в РСФСР на правах автономий, а не "Союзных республик"! Однако экономика и война помешали ему исправить ошибку Ленина.
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55 мин.
Александр Николаевич
Спокойно! Бандерофашисты скроются в Канаде, ЕСе, Аргентине и Австралии... Остальные и сегодня- то многие живут у линии фронта.
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41 мин.
ЛБ
Леонид Баринов
Наконец, Медведев не ошибается. Но Ливия, Кадафи, на твоем счету, Дмитрий.
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22 мин.
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