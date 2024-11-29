Россиянам рассказали об аномальном декабре

Во всех российских регионах температура воздуха в декабре окажется около или выше нормы. О погоде в первый зимний месяц россиянам рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».
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