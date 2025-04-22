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80-летие Победы: Сергей Нарышкин о значимости подвига советского народа

80-летие Победы: Сергей Нарышкин о значимости подвига советского народа

Восемьдесят лет назад Красная армия завершила победоносную кампанию против нацизма. Сергей Нарышкин отметил героизм советского народа на конференции, посвященной юбилею Победы, подчеркнув важность сохранения исторической памяти и символа священного подвига.

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