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Зеленский угрожает Москве нанесением новых «серьезных» ударов беспилотниками

Зеленский угрожает Москве нанесением новых «серьезных» ударов беспилотниками

ЕС призывает Россию не отвечать на атаки украинских беспилотников в Москве Россия не должна использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации боевых действий на Украине.

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Комментарии
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VadimARTUR Gerasimovich
Надо грохнуть по Киеву,и плевать что украинцы, они не жалели не Донбасс, никого просто стереть с лица земли
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5 час.
Алекс Сэм
Я не понимаю какого х** Зелибоба ещё жив?
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4 час.
дима дубровин
как только начнём бомбить киев то и до зелённого доберёмся. и если честно то мне на срать на тех кто живёт в киеве я бы их всех на крыл бы огненным ковром без разбору.
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1 час.

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