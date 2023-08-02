Зеленский угрожает Москве нанесением новых «серьезных» ударов беспилотниками

Надо грохнуть по Киеву,и плевать что украинцы, они не жалели не Донбасс, никого просто стереть с лица земли

дима дубровин

как только начнём бомбить киев то и до зелённого доберёмся. и если честно то мне на срать на тех кто живёт в киеве я бы их всех на крыл бы огненным ковром без разбору.