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Царьград

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  • Maxim
    Кончайте сливать из унитазов в море, через дождевые канавы: болгары, турки и греки - так не делают..Вице-губернатором...
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Экономист объяснил, когда ждать краха госдолга США

Экономист объяснил, когда ждать краха госдолга США

Выяснилось, когда именно произойдёт крах американского государственного долга.Ранее Федеральный резерв США признал невозможность дальнейших заимствований и увеличения госдолга.

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