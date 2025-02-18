Nature Genetics: 380 вариантов генов определяют риск развития рака

Ученые из Стэнфордского университета выявили 380 ключевых генетических вариантов, существенно влияющих на риск развития рака Ученые пояснили, что тысячи незначительных изменений в последовательности ДНК в геноме человека связаны с онкологическими заболеваниями.
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