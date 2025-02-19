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Мужчина избил крокодила и попал под суд

Мужчина избил крокодила и попал под суд

В ЮАР мужчина из провинции Лимпопо попал под суд за то, что избил крокодила. Об этом сообщает SNL24. 47-летнего Джона Мулаудзи из деревни Дутуни объявили в розыск в январе, когда в социальных сетях стал распространяться ролик, в котором он пинал ногой в пасть нильского крокодила, выбравшегося из-под дамбы.

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