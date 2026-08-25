«Всегда так делали». Джордж Рассел объяснил командную тактику Mercedes

«Всегда так делали». Джордж Рассел объяснил командную тактику MercedesLAT Images / MercedesПилот Mercedes Джордж Рассел прокомментировал команды поменять позиции гонщиков на последних кругах Гран При Нидерландов.
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