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«Всегда так делали». Джордж Рассел объяснил командную тактику Mercedes

«Всегда так делали». Джордж Рассел объяснил командную тактику MercedesLAT Images / MercedesПилот Mercedes Джордж Рассел прокомментировал команды поменять позиции гонщиков на последних кругах Гран При Нидерландов.

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