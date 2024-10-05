Цунами на Днепре

18 августа 1941 г. гитлеровцы, бросив на прорыв танки и моторизованные войска с целью внезапного захвата Днепрогэса и плотины, по которой рассчиты-вали ворваться в город, прорвали оборону западнее Запорожья на узком участке фронта.
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