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Овечкин выпустил линию одежды OVIGR8: «Это модный продукт, я лично принимал участие в его создании. В планах – сделать бренд популярным в мире»

В названии линейки использованы два прозвища Овечкина – Ови и The Great Eight (Великая восьмерка).  Компания Zasport была выбрана в качестве производителя коллекции Овечкина.

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