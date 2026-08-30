Биологическая угроза. Станут ли нормой изощренные способы убийства? — Ч. 3

Продолжение. Начало в № 676, 678, 679 Международное право в области биологического оружия Идея запрета на использование в войне отравляющих веществ уходит корнями в глубокую древность.
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