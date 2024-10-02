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В Госдуму внесли проект о компенсациях за пострадавшие во время ЧС дачи

В Госдуму внесли проект о компенсациях за пострадавшие во время ЧС дачи

Нововведение направлено на то, чтобы защитить единственное жилье граждан, которые живут в садовых товариществах Россиянам, дома и капитальные строения которых пострадали в результате чрезвычайных ситуаций, предложили выплачивать компенсации.

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