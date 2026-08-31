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Соболенко победила Осорио и вышла во второй круг US Open

Соболенко победила Осорио и вышла во второй круг US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась во второй круг Открытого чемпионата США. Она одолела представительницу Колумбии Камилу Осорио со счётом 6:2, 6:4.

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