Удар по имиджу Донбасса: Мариупольские чиновники взялись за старое? Так было при Украине

ИА Новороссия Shatokhina Natalia/Sergey Elagin/Global Look Press Общественники негодуют: бизнесмены из России восстанавливают наш город, а тут очередная выходка администрации в духе старой украинской власти.
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