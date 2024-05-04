Зеленский рискует стать военной целью: последствия объявления в розыск МВД

Президент Украины Владимир Зеленский объявлен в розыск российским МВД. Список разыскиваемых также пополнили украинский экс-президент Петр Порошенко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк и бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль.
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