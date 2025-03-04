Жителя Забайкалья будут судить за истязания и попытку убийства дочери-младенца

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя села Бутунтай Александрово-Заводского района, которого обвиняют в покушении на убийство собственной десятимесячной дочери.
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