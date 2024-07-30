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Минюст: НПО в Грузии с 1 августа начнут регистрироваться по закону об иноагентах

Минюст: НПО в Грузии с 1 августа начнут регистрироваться по закону об иноагентах

Неправительственные организации (НПО) в Грузии, финансируемые иностранными государствами или организациями, с 1 августа начнут регистрироваться в созданном министерством юстиции реестре, согласно закону "О прозрачности иностранного влияния" (закон об иноагентах).

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