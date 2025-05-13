ВСУ готовят новую атаку на Курск: Тревожная новость пришла в 7:01. Русским приготовиться

ВСУ готовят плацдарм для ввода основных сил для прорыва границы Курской областиПо информации, поступившей телеграм-каналу "Архангел Спецназа", боевики ВСУ продолжают осуществлять новые попытки нападения на Курскую область.
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