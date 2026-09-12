КАМАЗ задает темп на дождевом этапе «Уральского рубежа», у МАЗа проблемы

КАМАЗ задает темп на дождевом этапе «Уральского рубежа», у МАЗа проблемыКАМАЗ-мастерГонщик КАМАЗ-мастер Богдан Каримов выиграл второй этап бахи «Уральский рубеж-2026», который из-за дождя и сильного ветра превратился в настоящее испытание для экипажей.