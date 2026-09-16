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Правительство планирует продлить запрет на экспорт дизеля до конца октября

Правительство планирует продлить запрет на экспорт дизеля до конца октября

Продление эмбарго связано с необходимостью обеспечить внутренний рынок топливом. В Минэнерго отметили, что решения принимаются с учётом объёмов производства, запасов нефтепродуктов и динамики спроса.

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