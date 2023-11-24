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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гусев набрал 550 очков в КХЛ с учетом плей-офф

Никита Гусев набрал 2 (1+1) очка в матче с «Торпедо» (3:2). Теперь на счету форварда «Динамо» 550 (204+346) баллов за карьеру в КХЛ с учетом плей-офф, всего он провел 589 игр.

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