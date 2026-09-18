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ВСУ нанесли удар по египетскому сухогрузу в российском порту, погиб капитан – МИД Египта

Инцидент произошел 13 сентября с судном MV Noran, уточнили в ведомстве. Точных сведений о месте происшествия и иных деталях в МИД Египта не привели, отметив лишь, что это произошло "в одном из портов на юго-западе России".

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