ВСУ нанесли удар по египетскому сухогрузу в российском порту, погиб капитан – МИД Египта

Инцидент произошел 13 сентября с судном MV Noran, уточнили в ведомстве. Точных сведений о месте происшествия и иных деталях в МИД Египта не привели, отметив лишь, что это произошло "в одном из портов на юго-западе России".
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