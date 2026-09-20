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iPhone 16 и iPhone 17 могут подорожать в России — в США они уже подорожали

iPhone 16 и iPhone 17 могут подорожать в России — в США они уже подорожали

По данным «Яндекс Маркета», iPhone 17 Pro max уже прибавил 10% стоимости iPhone 16 и iPhone 17 в России могут подорожать после выхода нового поколения смартфонов Apple.

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