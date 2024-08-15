В Новосибирской области начались учения ОДКБ «Кобальт-2024»

В учениях примут участие спецподразделения пяти стран. 14 августа 2024 года состоялось открытие учений сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) «Кобальт-2024» в Новосибирской области.
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