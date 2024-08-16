«В хоккее, как в дзюдо, важно уметь выбрать момент атаки»: чемпион мира и Европы по дзюдо Арман Адамян рассказал, как тренирует хоккеистов СКА

А также поделился своими планами, связанными с чемпионатом Континентальной хоккейной лиги - Арман, кому принадлежит идея включить чемпиона мира по дзюдо в тренерский штаб хоккейной команды армейцев Петербурга? - Мне позвонили президент Федерации дзюдо города и Клуба дзюдо «Турбостроитель» Михаил Анатольевич Рахлин и мой товарищ легендарный Тагир Хайбулаев.