Achat Or avec une grande probabilité de hausse GOLD FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) COMEX:GC1! daoudfalahi Bonjour mesdames et messieurs, il y a une grande probabilité de hausse après avoir testé la résistance à 1725, il a été rejeter avec une forte impulsion alors l'or peut continuer ça hausse vers 1820 s'il casse le rectangle avec une grande bougie l'or alors peut exploser à la hausse .