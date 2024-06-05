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США намерены давить ВПК России. Нетаньяху сдался Байдену

США намерены давить ВПК России. Нетаньяху сдался Байдену

Вчера 248 прочитали В то же время за океаном успехи российского военно-промышленного комплекса вызывает серьезные опасения у высокопоставленных чиновников США.

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