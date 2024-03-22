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Экс-морпех Берлетик: Украина не сможет сама обеспечивать себя снарядами

Экс-морпех Берлетик: Украина не сможет сама обеспечивать себя снарядами

Запуск производства на Украине не поможет решить проблему нехватки боеприпасов. Страны Запада решили прикрыть свое отступление строительством заводов, заявил бывший американский морпех, автор YouTube-канала New Atlas Брайан Берлетик в X (бывшем Twitter).

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