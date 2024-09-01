Ученики почти 100 школ в Москве будут изучать китайский язык

Московские школьники заговорят на китайском языке. Его популярность год от года растет. Так, в новом учебном году китайский будут изучать в 98 столичных школах, рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова.
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