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Ученики почти 100 школ в Москве будут изучать китайский язык

Ученики почти 100 школ в Москве будут изучать китайский язык

Московские школьники заговорят на китайском языке. Его популярность год от года растет. Так, в новом учебном году китайский будут изучать в 98 столичных школах, рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова.

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