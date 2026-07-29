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Калуга-поиск

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В Калужской области прикрыли квартиру-нарколабораторию, где варили мефедрон

В Калужской области прикрыли квартиру-нарколабораторию, где варили мефедрон

В Калужской области оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России ликвидировали в Жуковском муниципальном районе лабораторию по производству наркотиков, организованную 42-летним местным жителем.

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