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Царьград

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Депутат предложил Виктора Орбана на Международную премию мира Толстого

Депутат предложил Виктора Орбана на Международную премию мира Толстого

Депутат Госдумы Станислав Наумов предложил номинировать венгерского премьера Виктора Орбана на премию мира имени Льва Толстого за его вклад в предотвращение ядерной катастрофы и миролюбивую политику Венгрии на фоне конфликта на Украине.

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