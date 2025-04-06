Депутат предложил Виктора Орбана на Международную премию мира Толстого

Депутат Госдумы Станислав Наумов предложил номинировать венгерского премьера Виктора Орбана на премию мира имени Льва Толстого за его вклад в предотвращение ядерной катастрофы и миролюбивую политику Венгрии на фоне конфликта на Украине.