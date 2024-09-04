«Газпром» не смог продать свои активы в Северном море

А

Александр

Гении финансовых проделок. С СП обосрались, и здесь тоже. Ну сколько эта шайка будет шалить? Ведут себя как избалованные дети. Вот только игрушки континентального масштаба. Поиграл - бросил. А не пора ли спросить? Таких игроков что-то многовато развелось. Одно МО чего стоит. А эти шалуны тоже те еще. Столько «секретиков» закопали. И дальше шалят. У нас Правительство, или телевизионное шоу под таким названием, ежедневно идущее в новостях? Даже «тупые» пиндосы подобное разбазаривание себе не позволяют.