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Несекретные материалы

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«Газпром» не смог продать свои активы в Северном море

«Газпром» не смог продать свои активы в Северном море

Концерн хотел избавить от активов, которые больше не представляют ценности из-за невозможности их разработки в силу наложенных санкций и неблагоприятной бизнес-среды в Европе для российских компаний.

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Комментарии
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А
Александр
Гении финансовых проделок. С СП обосрались, и здесь тоже. Ну сколько эта шайка будет шалить? Ведут себя как избалованные дети. Вот только игрушки континентального масштаба. Поиграл - бросил. А не пора ли спросить? Таких игроков что-то многовато развелось. Одно МО чего стоит. А эти шалуны тоже те еще. Столько «секретиков» закопали. И дальше шалят. У нас Правительство, или телевизионное шоу под таким названием, ежедневно идущее в новостях? Даже «тупые» пиндосы подобное разбазаривание себе не позволяют.
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14 час.

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