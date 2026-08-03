«Пашинян платить не хочет»: будет ли РФ финансировать перестройку экономики Армении под ЕС Никол Пашинян обозначил условия, при которых в Армении может пройти референдум о выборе между Евросоюзом и ЕАЭС.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Пашинян платить не хочет»: будет ли РФ финансировать перестройку экономики Армении под ЕС Никол Пашинян обозначил условия, при которых в Армении может пройти референдум о выборе между Евросоюзом и ЕАЭС.
Свежие комментарии