Сеул увязал поставки оружия Киеву с передачей Москвой военных технологий КНДР

Южная Корея в ответ на подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР решила пересмотреть вопрос прямых поставок летального оружия УкраинеЮжная Корея может снять ограничения на поставки оружия Украине.
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