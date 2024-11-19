Ситуация с мигрантами доходит до парадокса: в Подмосковье они жестоко избили высокопоставленного полковника полиции, который сделал им замечание.
Мигранты избили полковника МВД в Подмосковье
Комментарии
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Александр Зиборов
Многие гости с юга ведут себя в России словно это они здесь хозяева, а не мы. Не только игнорируют законы, мораль, традиции, но и сознательно унижают коренных россиян, издеваются над ними, всячески унижают. Такое сложилось давно и не случайно. Пора сказать об этом правду, указать имена с фамилиями, должности, пароли, явки. Оккупацию страны пора прекращать…
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6 час.
NS
Nina S
Жаль, что полковник не стрельнул хоть в кого-нибудь из этих свиней.
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6 час.
Валентина Гальченко
Работа эта ведётся целенаправленно 5-я колонна заинтересована в замещении населения страны
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3 час.
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