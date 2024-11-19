☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 382 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Рекламу видела, смотреть не буду!((На Первом вышла о...
  • Сергей Гришин
    Сами нового снять не могут, а шедевры калечат!На Первом вышла о...
  • Валентина Гальченко
    Работа эта ведётся целенаправленно  5-я колонна заинтересована в замещении населения страныМигранты избили п...

Мигранты избили полковника МВД в Подмосковье

Мигранты избили полковника МВД в Подмосковье

  Ситуация с мигрантами доходит до парадокса: в Подмосковье они жестоко избили высокопоставленного полковника полиции, который сделал им замечание.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Зиборов
Многие гости с юга ведут себя в России словно это они здесь хозяева, а не мы. Не только игнорируют законы, мораль, традиции, но и сознательно унижают коренных россиян, издеваются над ними, всячески унижают. Такое сложилось давно и не случайно. Пора сказать об этом правду, указать имена с фамилиями, должности, пароли, явки. Оккупацию страны пора прекращать…
Ответить
6 час.
NS
Nina S
Жаль, что полковник не стрельнул хоть в кого-нибудь из этих свиней.
Ответить
6 час.
Валентина Гальченко
Работа эта ведётся целенаправленно  5-я колонна заинтересована в замещении населения страны
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх