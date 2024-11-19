Мигранты избили полковника МВД в Подмосковье

Александр Зиборов

Многие гости с юга ведут себя в России словно это они здесь хозяева, а не мы. Не только игнорируют законы, мораль, традиции, но и сознательно унижают коренных россиян, издеваются над ними, всячески унижают. Такое сложилось давно и не случайно. Пора сказать об этом правду, указать имена с фамилиями, должности, пароли, явки. Оккупацию страны пора прекращать…